『フェローズ PHERROWS デニムジャケット ジー ジャン インディアン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 06時 13分に出品され04月04日 06時 13分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フェローズ pherrows デニムジャケット ジージャン インディアン



以前オークションで中古購入した物になります。



背面のインディアンの刺繍がカッコいいです。



サイズ 40 L



実寸（平置き直線縫い目間）



肩幅：46cm



身幅：52cm（脇下）



袖丈：60cm（肩から袖先）



着丈：58cm（背面襟下から裾）



素人採寸につき誤差はご容赦ください。



購入からこの状態で、色落ちやスレなどは加工によるものなのか自然なものなのかは分かりませんが、いい雰囲気のユーズド感が出ていると思います。



胸ポケットのファスナーは可動良好、ボタンは首振り。



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などお好き方にもオススメです。



中古品や古着に理解のない方や神経質な方、完璧を求める方はご遠慮ください。





デニムカラー···濃紺



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: フェローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ フェローズ

PHERROWS

デニムジャケット

ジー

ジャン インディアン