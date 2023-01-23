『【HTS 】 BALMACAAN SHORT COAT キャメル 46【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 12時 05分に出品され03月12日 12時 05分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024 journal standard luxe



【HTS 】 BALMACAAN SHORT COAT



LIGHTWEIGHTCOTTONOVERDYEシリーズの

ショートタイプバルマカンコート





■素材 コットン100%

■サイズ表記 46

■実寸（約）

身幅65cm 裄丈84cm（※首の付け根～袖口を計測しています） 着丈80cm



キャメル







タグ付き、自宅保管品をご理解ください。





定価48400円のお品です。





ジャーナルスタンダードラックス

ハロータウンズストア

HTS 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジャーナルスタンダードラックス

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ジャケット・アウター タグ 【HTS

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BALMACAAN

SHORT

COAT

キャメル 46