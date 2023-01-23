『HONDA F-1 レーシングジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから05月06日 23時 27分に出品され05月06日 23時 27分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HONDA COLLECTION F-1 RACING TEAM



90年代の物です。

しっかりとダウンが入っておりこれからの季節にピッタリです

また着丈が短く90年代風となっております。



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ホンダ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HONDA

F-1

レーシングジャケット