『【J2313】SONY Handycam HDR-CX480 ソニー【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 19時 39分に出品され03月21日 19時 39分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－





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説明文をよくお読みいただきご納得のうえご購入くださいませ。



商品名: 【J2313】SONY Handycam HDR-CX480 ブラウン ソニー ハンディカム



商品状態:

撮影、録画、再生、ズーム等の基本動作確認できました。



液晶ややヤケがございます。

液晶割れがございますが、写りに影響はございません。

底の部分に一部割れがございます。



レンズ：塵などの混入が少なくクリアな状態です。撮影に影響はございません。



出来るだけたくさんの写真を掲載するよう心がけております。状態は必ずお写真でご確認いただくようお願いいたします。付属品はお写真のものがすべてです。バッテリー、充電器等写っていない場合は付属いたしません。





【発送】ご購入後、2〜3日で発送致します。



即購入〇



お値下げは不可でお願いいたします。





初期不良については返品可能ですので、動作に問題ありましたらご連絡ください。バッテリーについては消耗品のため保証対象外です。



取引終了後の返品は受け付けておりません。

※返品時の送料はご購入者様負担にてお願いいたします。









質問等あればコメントまでよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり