『【J2313】SONY Handycam HDR-CX480 ソニー【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 19時 39分に出品され03月21日 19時 39分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
動作品 ソニー DCR-PC100 MiniDV ビデオカメラ ダビングに最適！
¥ 7488
SONY HDR-CX390 ハンディカム ビデオカメラ
¥ 7176
JVC Everio エブリオ GZ-E265 ビデオカメラ 2013年製
¥ 7410
Panasonic HC-V480MS フルHDビデオカメラ
¥ 11500
動作良好 ビデオ.Hi8 シャープ VL-HL50 高画質 8ミリビデオカメラ
¥ 7488
【K2248】 SONY Handycam HDR-CX550V ソニー
¥ 8580
【値下げ】SONYハンディカム CCDーTR75 ビデオカメラ(動作未確認)
¥ 7409
DJI OSMO POCKET 2 Creator Combo 延長ロッド付き
¥ 21500
DJI OSMO POCKET 3
¥ 36800
SONY HDR-CX680 23年製 欠品有り
¥ 14960
898【美品】JVC Everio GZ-B800-R バッテリー内蔵 防水
¥ 7254
Panasonic HC-VX2MS-K 4Kビデオカメラ
¥ 31680
グラフィックボード AMD Radeon RX6400
¥ 14080
SONY HDR-CX680
¥ 21900
ビデオカメラ 4K 48MP 30FPS 18X デジタルズーム 動画 撮影
¥ 8876
Canon iVIS HF R21 ビデオカメラ フルセット 美品 a2842
¥ 7410
【訳あり品】 Panasonic ビデオカメラ HC-V550M ブラウン
¥ 7784
長時間撮影可能 ソロショット3 3+モバイルバッテリーホルダー(バッテリ付属)
¥ 7722
落札価格8580円
815 入札履歴
終了
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