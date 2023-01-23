『M2896【着物と帯 京月花】■斜め縞に扇子と流水西陣正絹袋帯/六通■【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 21時 55分に出品され04月06日 21時 55分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

M2896【着物と帯 京月花】■お仕立て上がり/斜め縞に扇子と流水西陣正絹袋帯/六通■



【サイズcm】約

長さ：432

幅：31



【素材】

表/正絹 裏/正絹



【状態】

綺麗でとても良い状態です。



【色合い】

1枚目の画像が現物に一番近いお色です。



【用途】

一般的に礼装用として使われることが多く、結婚式での留袖や訪問着、成人式の振袖などに使われます。





【注意事項】

※染み汚れなどじっくり確認しておりますが、素人検品の為、見落とし等ある場合が御座います。

よく画像をご覧頂き中古扱いとしてご了承の上、ご検討、ご購入を宜しくお願い致します。

完璧をお求めの方、神経質な方のご購入はご遠慮ください。



※掲載されている商品画像ですが、明るさなどの撮影状況やお使いの携帯等のモニターにより実物とは多少異なる場合が御座います。

ご理解の上、ご検討、ご購入を宜しくお願い致します。



※購入されてからの取り消しやキャンセルはお受けしておりませんのでご理解の上、ご購入を宜しくお願い致します。



【発送詳細】

※梱包は着物が1着入るくらいの小さなダンボールに折りたたんでの発送となります。

多少のしわはご了承下さい。

濡れや汚れには細心の注意を払っておりますので、ご安心下さい。

綺麗に梱包し、お届けさせて頂きますので宜しくお願い致します。





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着物・浴衣 タグ M2896【着物と帯

京月花】■斜め縞に扇子と流水西陣正絹袋帯/六通■