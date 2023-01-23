『Nike Air Jordan 4 Retro wntr【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 08時 11分に出品され04月08日 08時 11分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 貴重なデカサイになります。

履いて頂ける方にお譲りしたいと思います。

なにかありましたらコメントよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 30cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

Air

Jordan

4

Retro



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