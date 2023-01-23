『Nike Air Jordan 4 Retro wntr【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 08時 11分に出品され04月08日 08時 11分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|30cm
ミハラヤスヒロ PETERSON LOW original sole 41
¥ 12050
New Balance M999RTF MADE IN USA
¥ 10764
【ユッキー様 専用】
¥ 12090
アシックス ウィンジョブ CP209 BOA 数量限定 安全靴
¥ 9425
archive MIHARAYASUHIRO Vibramshort boots
¥ 7800
MUJI 無印 リーボック コートスニーカー 27.5センチ
¥ 9196
ニューバランス 996 USA 26cm 2023年製
¥ 10075
黒 レザー エンジニアブーツ
¥ 7644
アトモス エアマックス95 ジェイド
¥ 9750
あんしん鑑定 AIR JORDAN NIKE SB BEN&JERRY’S
¥ 58422
New Balance FuelCell Ohtani 1 Trainer WT
¥ 13450
adidas Originals TOBACCO タバコ 27.5cm
¥ 12545
Supreme × Nike Air Force 1 Mid Black
¥ 10725
JORDAN 1 RETRO HIGH OG MIDNIGHT NAVY
¥ 12500
ルイヴィトン ローファー 2回
¥ 13500
ビルケン TOKIO. BLACK本革 新品
¥ 9620
美品 ビルケンシュトック ダレン ストレートチップ メンズ 内羽式 ブラック 黒
¥ 10920
New Balance 990 V3グレー スニーカー M990GY3 25cm
¥ 10139
落札価格12000円
946 入札履歴
終了
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