『人気シリーズ 振り袖白 オーダーメイド【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 13時 43分に出品され03月16日 13時 43分に終了予定です。即決価格は64,400円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
着物 打掛 正絹 No,26
¥ 7956
半襦袢（お袖は単衣、お袖口、振りにレースを付ける）お裾除けセット
¥ 11895
na_2271 仕立て上り 八寸 名古屋帯 正絹100% 新作 新品 深紫色系
¥ 11000
410mt78●本場大島紬 黒茶色 格子縞 どんな帯にも合うシンプル柄●美品
¥ 10062
<美品> 振袖 振袖セット 古典柄 正絹 袋帯 着物 着付け練習用 赤 101
¥ 18360
袋帯
¥ 14450
単衣紬 白鷹山ぜんまい織 元禄
¥ 14900
本加賀友禅 竹内銀風 花柄 訪問着 袷 正絹 黄緑 アイスグリーン 1260
¥ 10650
豪華刺繍 正絹 セミアンティーク 訪問着
¥ 9750
A様専用 色打ち掛け 花嫁衣装 正絹西陣織 赤打ち掛け
¥ 10764
草履バッグセット 振袖用帯地 白×金 三枚芯 LLサイズ w43-3
¥ 9750
草履バッグセット エナメル シンプル 振袖 成人式 wzouribag18-5
¥ 9984
訪問着 フルセット 正絹 着物 友禅染 豪華 帯 帯締め 帯揚げ G1上
¥ 9360
和装バッグ 利休バック 金襴織物 花柄 33
¥ 9204
【着物と帯 時流】ポ24607◆洗える着物 小紋◆美品 裄66丈161
¥ 8346
⭐︎ ミキさま専用⭐︎訪問着フルセット【170】正絹 入学式 お宮参り
¥ 18000
【未使用に近い】鏡裏の柄 地紋越しの着物です。 正絹 紋意匠地 手加工 小紋
¥ 10075
［0661］振袖 4点セット 美品 駒刺繍 金彩 成人式 卒業式 正絹 着物 袷
¥ 16280
落札価格64400円
896 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！