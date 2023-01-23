『人気シリーズ 振り袖白 オーダーメイド【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 13時 43分に出品され03月16日 13時 43分に終了予定です。即決価格は64,400円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気シリーズの白地振り袖です。

白地に金彩紋様！

唯一一枚限定で入荷しました。



振り袖オーダーメイド

ご寸法にあわせてお仕立てします。



袋帯(お仕立て)

帯締め、帯揚げ、半襟、伊達襟の

6点セットです。



お仕立てはハイテク仕立て

胴裏Polyester使用にての

お見積もりとなります。



お仕立てに関してはご購入後

ご相談させて頂きます。



#振り袖白

#振り袖セット

#振り袖フルセット







カラー...ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

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