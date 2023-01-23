『wideside yohji yamamoto × masu hoodie 50【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 00時 56分に出品され04月20日 00時 56分に終了予定です。即決価格は38,760円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回着用した後クローゼットに眠っていたので出品いたします。

2次購入ではなく、美品であることに加えあまり市場に出回っていないため貴重だと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エムエーエスユー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ wideside

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