『ヘルノ HERNO ロングダウンベスト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 08時 53分に出品され03月18日 08時 53分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ピンクパープルの

ダウンベストです。

明るく上品なお色味

です。



表記サイズ42

日本サイズM相当

平置き実寸

身幅 45センチ

着丈 72センチ



詰め物

ダウン

フェザー



着用感なく綺麗です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ヘルノ HERNO

ロングダウンベスト