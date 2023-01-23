『値下げ★良品★CASIO★MTG-S1000D-1A9JF【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 23時 27分に出品され05月04日 23時 27分に終了予定です。即決価格は19,900円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 G-SHOCK ／MTG-S1000D-1A9JF／電波ソーラー

●カラー：ゴールド&シルバー





珍しいゴールドカラーのワンポイントがいい感じです。



使用に伴うスレや小傷などはところどころにございますが、割ときれいな状態です。しかし、あくまで私見になりますので、画像をご覧の上でご検討ください。





付属品...外箱、内箱、保証書、説明書、あまりコマと一通り揃っております。



メーカー表記

ケース・ベゼル材質： 樹脂／ステンレススチール

ワンプッシュ三つ折れ式中留

無垢バンド

レイヤーコンポジットバンド

耐衝撃構造（ショックレジスト）

トリプルGレジスト（耐衝撃構造・耐遠心重力性能・耐振動構造）

ネオブライト

内面無反射コーティングサファイアガラス

20気圧防水

タフソーラー（ソーラー充電システム）

電波受信機能：自動受信（最大6回／日） （中国電波は最大5回／日）／手動受信、

＜日本＞受信電波：JJY、周波数：40kHz／60kHz（福島／九州両局対応モデル）

＜北米地域＞ 受信電波：WWVB、周波数：60kHz

＜ヨーロッパ地域＞受信電波：MSF／DCF77、周波数：60kHz ／77.5kHz

＜中国＞ 受信電波：BPC、周波数：68.5kHz

＊ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: カシオ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 値下げ★良品★CASIO★MTG-S1000D-1A9JF