『❶2024アルフALFボーン・トゥ・ロック ver ネカ 所ジョージ 地球外生命【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 15時 17分に出品され03月12日 15時 17分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◉ アルフ ボーン・トゥ・ロック ver ネカ

Neca Alf ロックバージョンです！



◉ 新品未使用の輸入品になります。



◉キモカワのアルフのフィギュア、インテリアのポイントにいかがですか？？☺︎



◉輸入品の為、パッケージに凹みスレなどある場合がございます。（写真9・10・12・13枚目）



◉下部蓋部分に、発売元のシール付いてます（写真14枚目）



【ブランド】ネカ

【カテゴリ】その他

【商品の状態】未使用

【サイズ】約18cm

【素材】PVC

【カラー】マルチカラー



よろしくお願いいたします(^-^)



【注意事項】

○海外製品の為、日本製と比べると糸の始末やほつれ、縫製が甘いもの、小傷がついているものもあります。

海外製品にご理解を頂きご購入をお願い致します。

○お送りする際は一点一点検品をいたしております。

○梱包の際タタミじわなどが付く場合がございます。ご了承の上ご検討下さい。

○写真のものを発送致しますが、配送時にかける部分を軽く曲げての発送になります。



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返金等の対応をさせていただきます。



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000 00 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>SF・ファンタジー・ホラー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ネカ