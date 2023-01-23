『◻︎ Panasonic HC-V360MS【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 08時 55分に出品され03月26日 08時 55分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 特筆するダメージ無く美品のお品物です！



バッテリー充電器欠品のため動作未確認。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック