『studio clip ガラスボールオーナメント 2024【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 21時 32分に出品され03月25日 21時 32分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年スタジオクリップで購入したオーナメントです。4個セットとなります。

割れもののため、ひとつひとつ丁寧に包んで発送致します。

現在ネットでは品切れとなっています。



クリスマスツリー

オーナメント

スタジオクリップ 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>その他 商品の状態: 新品、未使用