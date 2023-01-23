『【美品】テクニクス SU-A70 MOSクラスAA プリメインアンプ【完動品】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 15時 43分に出品され03月19日 15時 43分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品をご覧頂きありがとうございます。



◎商品の状態



動作確認済み。

直近まで使用しておりましたが問題無く使用出来ておりました。

このコンディションの良品は中々出ないと思います。

サイドパネルに若干の小傷がありますが目立たない程度だと思います。



1994年頃発売。当時価格¥52,000

PHONO端子付きでフォノイコライザー内蔵(MMのみ)でレコードプレーヤー接続出来ます。



幅270×高さ113.5×奥行339.5mmのミニコンポサイズ。

バナナプラグ対応スピーカー端子1系統採用。

背面接続端子には金メッキ採用。



MOS-FET採用して、パッシブスピーカーをパワフルに鳴らし、クリアな高音質を実現。



リモコンはパナソニックの代替品をお付け致します。電源ON/OFFとボリューム調整のみ可能。

こちらはやや傷や汚れございますが電池ボックス内、液漏れ無く綺麗です。



◎メンテナンス項目



除菌清掃済み。



◎付属品



・本体

・電源コード

・リモコン(代替品)



◆確認必須事項◆



※当時の機器としては美品ですが、中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。

画像を参照の上、ご購入下さい。



※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。



※付属品は写真に掲載されているものが全てとなります。

付属品の欠品等ご不明な点が御座いましたらご確認、ご質問はご購入前にお問い合わせ下さい。



※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方のご購入はご遠慮ください。

ノークレーム、ノーリターンでお願い致します。

ご了承の上でご購入の程、よろしくお願い致します。



※プチプチなどの緩衝材に包んで梱包を行います。



※当方非喫煙者、ペット無しです。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>アンプ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: テクニクス