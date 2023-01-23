『【美品】テクニクス SU-A70 MOSクラスAA プリメインアンプ【完動品】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 15時 43分に出品され03月19日 15時 43分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>アンプ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|テクニクス
美品 YAMAHA RX-V385 AVレシーバー AVアンプ ヤマハ
¥ 11500
PIONEER パイオニア 業務用カラオケアンプ SA-V20Ⅱ
¥ 8112
SANSUI アンプ AU-α607KX
¥ 12500
DAM DWR-1000 とAD4のセット カラオケ イベントに！部品取りに！
¥ 28333
TEAC PA-300 AP-300 ピークメーターユニット ジャンク品です。
¥ 7566
seymour duncan powerstage 200
¥ 27300
ヤマハ(YAMAHA) パワーアンプ リファイアー P2500S
¥ 12500
コリンズCOLLINS312Ｂ4ステーションコントロール
¥ 12800
CLASSIC PRO CP-100 パワーアンプ
¥ 26775
こう1234様専用プリメインアンプ SA-8800Ⅱ 完動品 いい音です！
¥ 12500
整備済 ONKYO オンキョー プリメインアンプ Integra A-819
¥ 9742
10.22追記 ONKYO AVアンプ ＴＸーＮＲ６１６
¥ 7410
【動作確認済・送料込】DENON PMA-1500RⅡ
¥ 16940
マランツ PM8004
¥ 15600
希少動作品! DENON 7.1ch AVC-3570 AVアンプ 純正リモコン
¥ 11800
リモコン付き SONY STR-DH590 マルチチャンネル AVアンプ
¥ 12870
ミライスピーカー ホーム MIRAIS 5 BLACK
¥ 11699
Thomann S-75 mk2 プロフェッショナルパワーアンプ
¥ 11500
落札価格11000円
865 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！