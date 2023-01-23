『marni マルニ 09AWウールピーコート48【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 04時 14分に出品され04月03日 04時 14分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 made in Italy、マルニの09-10AWメンズのものです。画像のモデル着用のものと同型です。

秋冬もののやや厚手のウールナイロン素材を用いたゆったりとしたシルエットのコートです。

フロントはダブルブレストの6つボタン、チンガード付きです。脇下で切り替えられた立体的なつくりです。

襟や袖付け根、ポケットフラップ部分は切りっぱなしになったデザインです。



表記サイズ

48



採寸値

肩幅47.5cm、身幅55cm、着丈76cm、袖丈62cm

（若干の誤差はご容赦ください。）



色

黒



素材

ヴァージンウール80％ナイロン20％、裏地：コットン60％レーヨン40％



状態

A：目立った汚れやダメージのない非常にきれいな状態です。



※状態評価について

S：新品、未使用品

A：USED美品。目立った汚れやダメージのない非常に良い状態

B：一般的なUSED商品。多少使用感や小キズ等のある状態

C：使用感の目立つUSED商品。もしくは目に付く汚れやダメージがある状態

D：大きな難有りの商品。ダメージや汚れでそのままでは着用に問題があると思われる状態

上記の状態評価内の理由による返品はお受けできませんのでご了承お願います。

サイズ...M

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マルニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ marni

マルニ

09AWウールピーコート48