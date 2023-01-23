『SEIKO ブライツ 電波ソーラー クロノグラフ チタン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 03時 39分に出品され04月24日 03時 39分に終了予定です。即決価格は15,752円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 《商品説明》



セイコー

ブライツ クロノグラフ

電波ソーラークォーツ

チタンケース



写真よりご確認ください



稼働確認をして特に異常は無いと思いますが、素人目線のため詳しくはわかりません



中古品である事をご理解のほどよろしくお願いします(返品・返金・交換等は致しかねます)



※スタンドは付きません



《その他事情》

商品の発送は土・日になりますので、ご購入からお時間をいただく場合がございます(できるだけ頑張ります)



コメントの返答も仕事などの都合よりお時間をいただく場合がございます(こちらも頑張ります)



発送前のチェック時に不具合を見つけた時には、購入後でも取り消させて頂く場合がございますが、ご理解ご了承の程よろしくお願いします(あれば奇跡くらいの確率かと思います) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ブライツ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ SEIKO

ブライツ 電波ソーラー クロノグラフ チタン