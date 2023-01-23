『Eaphi LOGO BIG SWET【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 20時 32分に出品され03月21日 20時 32分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【刺繍】

胸元にはロゴ刺繍が施されており、さりげないアクセントとなっていてeaphi好きにはたまらない商品です



サイズ 2

- 色: グレー

- デザイン: クルーネック、長袖

- 刺繍: ロゴ刺繍あり



ポップアップでもスウェットで1番売れているお色味なのでお探しの方お早めに



新品未使用未開封です



ご覧いただきありがとうございます。



#eaphi 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エフィ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ Eaphi

LOGO

BIG

SWET