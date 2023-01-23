『EMMETI ANDREA ライダース【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 17時 13分に出品され04月16日 17時 13分に終了予定です。即決価格は25,935円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 都内BARNEYS NEW YORKにて購入しました。

サイズ：44

おおよそのサイズ

肩幅：44

身幅：49

着丈：58

袖丈：60



体型が変わって泣く泣く出品ですm(._.)m

当時、175センチ70キロで着用。



正直あまり着る機会がなく2.3回程度しか来てませんので、ほぼ未使用に近く状態は良いです。

しっかり手入れもしていたので、割れたりすることもなくまだまだ着れます。

状態など写真にてご確認くださいませ。

他に見たい箇所あれば、コメントください！



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エンメティ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EMMETI





ANDREA





ライダース