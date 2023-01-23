『タトラス ダウン03 BELBO MTAT20A4562-D フード取り外し可【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 15時 07分に出品され04月13日 15時 07分に終了予定です。即決価格は24,640円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年花園アウトレットのタトラスで購入



正規品です



2、3回しか着用していなく超美品です



サイズは3



Lにあたります



１７４センチ 62キロで

中にトレーナー一枚きて

ジャストフィットです







TATRASは、高品質なダウンジャケットで知られるブランドです。このジャケットは、スタイリッシュなデザインと優れた保温性を兼ね備えています。



【素材と機能】

黒の光沢のある素材が使用されており、耐久性と防風性に優れています。また、フードは取り外し可能で、シーンに応じたスタイルを楽しむことができます。



【サイズとフィット感】

このダウンジャケットは、快適なフィット感を提供し、重ね着にも適しています。寒い季節に最適なアイテムです。



- ブランド: TATRAS

- 色: 黒

- スタイル: ダウンジャケット

- 内側のタグ: TATRAS

- フード: 取り外し可能



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ タトラス

ダウン03

BELBO

MTAT20A4562-D

フード取り外し可