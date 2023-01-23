『ODELIC 直管型LED40形 No.441RE 3000K ×６本【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 20時 09分に出品され03月13日 20時 09分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ODELIC製 直管型LED40形になります。



型 番：No.441RE

色温度：３０００K（電球色）

全光束：２５００ｌｍ

電圧：AC100～242V

消費電力：16W

演色性：Ra94



※蛍光灯器具にて使用する場合は安定器バイパス工事が

必要となりますのでご注意ください。



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>ライト・照明>>>その他 商品の状態: 新品、未使用