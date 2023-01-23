『Dr.Martensの黒クロコ調ブーツ/24.5【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 05時 55分に出品され03月15日 05時 55分に終了予定です。即決価格は10,811円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dr.Martensのクロコ調サイドゴアブーツ。大人なデザインになってます。24.5cm。右前つま先底部分がすり減りがございます。写真11にてご確認ください。踵もすり減りありますが問題なくご使用頂けます。革部分には目立つ傷等なく状態は良いと思います。



素材···本革



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 24.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Dr.Martensの黒クロコ調ブーツ/24.5