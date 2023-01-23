『Nike Air Huarache ナイキ エアハラチ 26cm スペシャルカラ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 14時 50分に出品され03月08日 14時 50分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike Air Huarache ナイキ エアハラチ 新品未使用黒タグ付き



グレー/ブラウン/パープルのユニークなカスペシャルカラーです。

クッション性に優れたソールが足への負担を軽減し、長時間の使用でも快適です。

カジュアルなファッションにぴったりな一足で、様々なコーディネートに合わせやすいデザインです。特に秋冬のスタイルに映えるアイテムです。



- ブランド: Nike

- モデル: Air Huarache

- 色: グレー/ブラウン/パープル

- サイズ: 26cm



オリジナルのエアハラチの箱をなくしてしまったため、別のナイキの箱に入れてお送りします。



こちらの商品は新品未使用ですが、一度人の手に渡った物ですので、NC,NRとさせて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

Air

Huarache

ナイキ

エアハラチ

26cm

スペシャルカラ