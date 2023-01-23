『acne studios ボーダーダメージニット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 04時 14分に出品され04月09日 04時 14分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回着用しました。

左胸のところが若干解けてしまいましたが着る分にはさほど気にならないです。

Sサイズですが大きめの作りです。

定価 54000円ほど

#acnestudios 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アクネストゥディオズ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ acne

studios

ボーダーダメージニット