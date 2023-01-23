『訪問着 フルセット 正絹 着物 友禅染 豪華 帯 帯締め 帯揚げ G1上【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 05時 55分に出品され03月15日 05時 55分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|未使用に近い
【未使用に近い】鏡裏の柄 地紋越しの着物です。 正絹 紋意匠地 手加工 小紋
¥ 10075
［0661］振袖 4点セット 美品 駒刺繍 金彩 成人式 卒業式 正絹 着物 袷
¥ 16280
バティック浴衣
¥ 8580
大衆演劇 鬘 イナセ
¥ 20280
成人式 振袖セット 白地
¥ 38500
【アンティーク】単衣 紬 ハロウィンカラー 縞
¥ 10764
正絹 紬のお着物《とんぼ》
¥ 8034
新品未使用 正絹袷 モノトーン紋意匠訪問着単品
¥ 43296
【TAMA屋】全て正絹 全て訪問着付下げ 絞り 刺繍 まとめ10点TM918
¥ 8580
Y1808◇美品 正絹 総刺繍 手縫い仕立て Sサイズ 訪問着 着物
¥ 10686
振袖 豪華 銀通し 刺繍 金彩 紋意匠 薔薇 洋花 身丈170cm 撥水加工済
¥ 15054
草履バッグセット エナメル シンプル 振袖 成人式 wzouribag18-6
¥ 9984
新品 手描き友禅 落款 着物“野花の詩”正絹 仕付け糸付 訪問着 4624
¥ 14536
未着用 小紋 総絞り 鹿の子 グラデーション 斜め格子地紋 着物 105a d
¥ 13000
専用帯362 ●高級 正絹 六通 袋帯
¥ 9750
付け下げ グラデーション ワインレッド 赤色 お洒落 着物 114a d
¥ 13200
04袋帯 袋帯 正絹 六通柄 大人可愛いデザイン 着物
¥ 8190
新品 西陣織六通柄高級袋帯【金華山織・ローケツ染め】綿芯御仕立付⑤
¥ 27250
落札価格9360円
158 入札履歴
終了
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