『エアージョーダン1 HIGH OG SATIN SHADOW【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 12時 25分に出品され04月04日 12時 25分に終了予定です。即決価格は17,222円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SNKRSで当選しました。



サイズはゴールデンサイズの27.5cmになります。

普段、26.5cm、27cmを履いてる男性にお勧めです。

※カテゴリー・サイズもメンズ26.5cmで設定してます



撮影の為に開封したのみで、現在は元通りに箱にしまって管理してます。



価格交渉をする気はないので、最初から最低額の設定にしております。



新品ですが、摺り替え防止の観点からNCNRで御願いします。



あんしん査定を設定する事も可能ですので、希望の方は仰って下さい。



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#Jordan1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ エアージョーダン1

HIGH

OG

SATIN

SHADOW