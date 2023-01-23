『エアージョーダン1 HIGH OG SATIN SHADOW【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 12時 25分に出品され04月04日 12時 25分に終了予定です。即決価格は17,222円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|26.5cm
|ブランド:
|エアジョーダン
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¥ 8424
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落札価格17222円
809 入札履歴
終了
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