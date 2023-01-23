『【極美品】NIKE×TRAVIS SCOTT AIR JORDAN 1 茶【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 10時 06分に出品され04月18日 10時 06分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|27cm
エアマックス90
¥ 7020
【美品】CLARKS クラークス 7.5 ワラビ 26 レザー ブラウン
¥ 8502
[新品]CLARKS ORIGINALS WALLABEE maple ハラコ
¥ 10529
Oakley Edge Icon 27cm
¥ 12250
Red Wing チャッカブーツ 茶芯
¥ 12325
モアテン ゼブラ 27センチ
¥ 12000
ダナーライト 27cm US9
¥ 13750
最安値 新品未使用 クラークス ワラビー 27cm ブラック
¥ 10725
30cm NIKE AIR JORDAN1 MID ホワイト/パープル
¥ 9419
On Cloudhorizon Waterproof 27cm オン スニーカー
¥ 8572
paul harnden PH3 derby shoes ポールハーデン
¥ 43780
ON POST ARCHIVE FACTION Black オン別注
¥ 22100
【極美品】 コンバース オールスター 100周年 ワンピース ハイ 28cm
¥ 10607
にゅ~ずBLOW『BLUE×YELLOW』 タイムマシーン限定コレクション
¥ 17400
ナイキ エアジョーダン1ダークモカ
¥ 18250
HAY × Asics Skyhand OG Brown 27cm
¥ 12750
Nike Air Max Plus Tiempo 27.5cm
¥ 12500
26cm 新品正規品 MM6 x Salomon ACS PRO スニーカー
¥ 24334
落札価格11700円
179 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！