『【極美品】NIKE×TRAVIS SCOTT AIR JORDAN 1 茶【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 10時 06分に出品され04月18日 10時 06分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きまして誠にありがとうございます。



断捨離中の為、格安出品させてもらってますm(_ _)m



即購入禁止❌

お手数おかけしますが購入前に一度コメントください。

よろしくお願いします。



NIKE×TRAVIS SCOTT

AIR JORDAN 1

HIGH OG TS SP

ジョーダン×トラヴィススコット

OG TS SP "Sail/Dark Mocha"

セイル/ダークモカ

スニーカー エアジョーダン



表記サイズ：27.0



室内にて1度試し履きした程度ですので、極美品です。



NIKE TRAVIS SCOTT AIR JORDAN 1

ジョーダン×トラヴィススコット スニーカー エアジョーダンレアアイテムの限定スニーカーです。



2024年7月に東京の海外品セレクトショップにて購入致しました。

完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。

※箱の角に多少潰れがありますので、予めご了承ください。



エアジョーダン/種類: 1

ブランド: ナイキ

モデル名: AIR JORDAN

メインカラー···ブラウン



エアジョーダン/種類···1



エアジョーダン/コラボ···× TRAVIS SCOTT



エアジョーダン1/シルエット···High



お値下げ可能ですので、お気軽にお声掛けください。



以上よろしくお願いしますm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【極美品】NIKE×TRAVIS

SCOTT



AIR

JORDAN

1

茶