『【極美品】ジュンハシモト×シュタイフ ショールカラー N-3B 4 L 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 17時 28分に出品され03月15日 17時 28分に終了予定です。即決価格は49,680円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジュンハシモト junhashimoto STEIFFHEAVY NYLON SHAWL COLLAR N-3Bになります。



直営店購入の正規品です。購入価格は140400円の品です。



厚着が苦手で軽いのが好き、でも寒い(見た目も寒々しい)のは嫌、そんな方にお勧めなアウター。



junhashimotoの冬のアウター枠としてマストな「SHAWL COLLAR N-3B」。

その中でも1シーズン限定で発売されたドイツのテディベアメーカー、シュタイフとのコラボレーションアイテムです。



フード裏にびっしりとあしらわえれたモヘアカーリーウールはとても高級感があります。



シーンとしても定番ITEMであるN-3Bをjunhashimoto流に再構築。



フード裏全てにボアを敷き詰め、ボリュームのあるラクーンファーでフード回りをカバー。



襟をショールカラー仕様にする事でラグジュアリー感を出し、見事に土臭さを払拭しております。



アームはタイトで全体のシルエットもシャープな仕上がり。軽さと温かさを両立するべく、中綿には3Mシンサレートを採用しています。



ダウンと違ってメンテナンスに気を使わないのが嬉しいです。



前を開けた際にはRACCARGNI社製のダブルZIPがさりげない輝きを放ちます。

耐久性の高いヘビーナイロンとシンサレートをコンビ使いすることで、防寒性をさらに高めているもPOINTです。



●軽く

●暖かく

●アウトドアではなく、街に溶け込むルックス

いうまでもなく冬のアウターとして完璧だと思います。



(色) ブラック

(サイズ) ４ 裄丈90cm 着丈74㎝ 身幅54㎝ 脇下からの袖丈51㎝



(状態) 着用回数の少ない美品



なかなか出回らないアイテムですので、お探しの方はこの機会にいかがでしょうか？ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ジュンハシモト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】ジュンハシモト×シュタイフ



ショールカラー N-3B

4

L

黒