『バレンシアガ シティ クラシック ショルダー ハンドバッグ レザー ブラウン【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 11時 11分に出品され04月08日 11時 11分に終了予定です。即決価格は48,960円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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以下商品説明です。

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【ブランド】

Balenciaga バレンシアガ



【アイテム】

シティ

クラシック

ショルダーバッグ ハンドバッグ

レザー 本革

ブラウン 茶色



【サイズ】※多少の誤差は予めご了承ください。

高さ：ハンドル含まず 約24.5cm、含む 約37cm

横：約34cm

マチ：約11.5cm



【状態】

大手リサイクルショップにて真贋済み商品（正規品）として購入しました。

スレやシワ等の使用感はありますが、まだまだお使い頂けます。

詳細な状態は写真でご確認下さい。



【注意点】

＊あくまでも素人保管されていたものとなり、小さなキズやスレなどがある可能性がございます。完璧を求められる方のご購入はご遠慮ください。

素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段で販売しております。

＊写真の写り方やお使いのディスプレイにより、風合いや色合いが異なって見える可能性がございます。ご了承ください。

＊購入前にプロフィール欄をご確認ください。

実物の掲載写真をご確認いただき、中古品としてご理解いただける方はご購入ください。



hdzk1226 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: バレンシアガバッグ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ バレンシアガ シティ クラシック ショルダー ハンドバッグ レザー ブラウン