『バレンシアガ シティ クラシック ショルダー ハンドバッグ レザー ブラウン【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 11時 11分に出品され04月08日 11時 11分に終了予定です。即決価格は48,960円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|傷や汚れあり
|ブランド:
|バレンシアガバッグ
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落札価格48960円
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終了
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