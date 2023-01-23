『800【美品】ナイキ 刺繍ロゴ スウッシュ スウェット 人気モデル 希少 一点物【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 05時 30分に出品され04月11日 05時 30分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚫︎商品説明

ナイキ NIKE スウェット トレーナー



⚫︎サイズ

XL



⚫︎実寸サイズ(平置き)cm

着丈→68

肩幅→50

身幅→60

袖丈→62



多少の誤差はご了承下さい。



⚫︎カラー

ブラック 黒



⚫︎素材

コットン 綿 80%、ポリエステル 20%



⚫︎状態

美品。ダメージや汚れなく良好です。

まだまだお使い頂けます。^_^



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管理番号 K0800 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 800【美品】ナイキ

刺繍ロゴ

スウッシュ

スウェット

人気モデル

希少

一点物