『【希少品】ほぼデッドストック88aw コムデギャルソンオムプリュス 革装飾パンツ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 21時 31分に出品され03月11日 21時 31分に終了予定です。即決価格は12,450円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポケットの縁取りにレザーを使用したスペシャルアイテムです。36年前のアイテムですがほぼ完品、デッドストックに近い状態で保管してあります。

内側ワンタックで非常に綺麗なシルエット、レザーの縁取りが美しいです。

裾はダブル仕上げ、色は深いネイビーです。



ウエスト···36cm

股上···30cm

股下···72cm



シルエット···テーパード



コムデギャルソンオムプリュス

コムデギャルソンオム

コムデギャルソン

1988aw

88aw

80s 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: コムデギャルソンオムプリュス

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 【希少品】ほぼデッドストック88aw

コムデギャルソンオムプリュス

革装飾パンツ