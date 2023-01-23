『ヨウジ ヤマモト×adidas ベッケンバウア トラックジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 18時 54分に出品され03月29日 18時 54分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヨウジヤマモト✕アディダス

youji yamamoto adidas

トラックジャージ ベッケンバウア



ヨウジヤマモトとアディダスのコラボの数量限定生産のジャージです。

シリアルナンバー有り。

色合いバランスが良く、ジャージの他にもデニムやスラックスと合わせても可愛い商品です。





襟・袖や全体的にもシミやほつれも無く綺麗です。



サイズ ＸＳ





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性別...ユニセックス



カラー...グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ヨウジヤマモト

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ヨウジ

ヤマモト×adidas

ベッケンバウア

トラックジャケット