『正絹 紬のお着物《とんぼ》【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 18時 45分に出品され03月27日 18時 45分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★とても柔らかくしなやかな、とんぼ柄の可愛らしいお着物です。



★くすんだブルー地に、ゆるい絞りのとんぼ柄が、個性的で上品なお着物となっております。



★紬地の柔らかい感じにとんぼ柄が、ほっこりとしたお着物です。



★ 身丈（背縫いの上から下まで）

１６１㎝（内あげ3.5㎝）

裄丈 ６５㎝（肩側３㎝袖幅3.５㎝入っています。）

袖丈 ４９㎝

後幅 ３０.５㎝

前幅 ２４㎝



★とても綺麗な状態です。宜しくお願い致します^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 正絹 紬のお着物《とんぼ》