『松本電鉄 奈良井川橋梁 ローカル線 鉄道ジオラマ Nゲージ 展示台【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 22時 59分に出品され03月10日 22時 59分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>鉄道模型
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|カトー
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落札価格8190円
213 入札履歴
終了
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