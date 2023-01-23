『松本電鉄 奈良井川橋梁 ローカル線 鉄道ジオラマ Nゲージ 展示台【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 22時 59分に出品され03月10日 22時 59分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品の説明

ご覧いただき誠にありがとうございます。



☆アルプスの山麓に源流がある奈良井川です。木曽平沢や奈良井宿のすぐ脇を流れています。

☆その奈良井川橋梁を行く松本電鉄のイメージで制作しています

☆橋梁の色を実際の緑と合わせています。

☆ちょうど橋梁を電車が走る様子をとらえています。

☆写真の車両は、松本電鉄ではありません。



☆いつでも手元に置いて楽しむことができます。

☆鉄道模型大手のキット、レール(KATOユニトラック)、材料を使用しています。

☆ケース付きなので、ほこりが入りにくくなっています。

ケース外寸:約23cm×13.3cm×13.4cm



ご注意

・鉄道車両、背景写真は商品に含まれません。

・素人が制作した物ですので、完璧を求める方や神経質な方は購入ご遠慮願います。

・ジオラマはあくまでもイメージです。完全に再現したものではありません。

・各パーツはしっかり固定してありますが、輸送中に外れてしまった場合、ご購入様で修理をお願いします。

#ジオラマ＃鉄道模型 #展示台 #Nゲージ＃1/150 ＃ジオコレ＃鉄コレ ＃エイジング加工 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>鉄道模型 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: カトー