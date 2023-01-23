『【極美品】マイケルコース GREENWICH コンバーチブル ショルダーバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 20時 01分に出品され04月26日 20時 01分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●購入元



日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・大手ブランドショップにより真贋鑑定済みの【確実正規品】です。





●他の商品一覧



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●ブランド



MICHAEL KORS マイケルコース





●商品



ショルダーバッグ

クロスボディバッグ





●実寸サイズ



縦 16cm

横 20cm

マチ 7cm

ストラップ(開口部より全長) 114cm



素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。





●商品状態



《状態》S



Ｓ 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

Ａ 中古品としてまあまあ良い

Ｂ 中古品として普通

Ｃ 中古品として悪いがまだ使える

Ｄ 中古品として悪い(難ありを含む)



汚れやダメージなど状態の感じ方には個人差がありますのでしっかりと画像をご確認ください。





●特徴



レディース

カジュアル

パーティー

斜め掛け

チェーン

ロゴ

金具

ゴールド





●カラー



ピンク



画像の色合いはご使用の機器によって若干違いが出る場合がございます。





●素材



レザー





●備考



特に目立つような汚れやダメージなどはありません。

ユーズド品の為、画像や説明にないわずかなものはご了承くださいませ。全体的にとても綺麗で、まだまだ十分にご活躍いただけるコンディションです。



BB-482





●発送



商品はプチプチで包み、ビニール袋または段ボールに梱包した状態にて、なるべく24時間以内の対応を心掛けております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】マイケルコース

GREENWICH

コンバーチブル

ショルダーバッグ