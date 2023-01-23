『ポロラルフローレン ポロベア Polo ベア オックスフォード キャンプ シャツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 17時 50分に出品され03月22日 17時 50分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 高島屋か伊勢丹で購入したと記憶します。



購入したものの、着る機会がなくクローゼットを彩るだけとなっておりました。





◻︎サイズS

◻︎ほぼ未使用（家で試着した程度）

定価よりやや安い程度の金額で出品させて頂きますが

値段交渉承っております。



カラー···ホワイト



柄···その他柄 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ポロラルフローレン ポロベア Polo

ベア

オックスフォード

キャンプ

シャツ