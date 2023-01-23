『値下げ不可 リネンライクシアージャケット ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 05時 57分に出品され03月04日 05時 57分に終了予定です。即決価格は12,349円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プロフィールご一読お願いしますm(_ _)m

1000円以下の物はお値下げできません。

即購入可能ですが、購入後の取引メッセージ一度はください。また神経質な方はご遠慮ください。

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ラウンジドレス

リネンライクシアージャケット

ブラック

手洗い可



サイズの目安は写真4の表をご覧ください。



1ヶ月ほど前にZOZOで購入しましたが、低身長の私には少し大きい気がするのでお譲りします。



売れなければ自分で使用するので【値下げ不可】です。



一度の試着のみで綺麗な状態ですが、目をこらしてやっと分かるような僅かな汚れも許せないような方はご遠慮ください。

自宅保管にご理解のある方のみご購入ください。



また、ゆうパケットポストで発送予定なので、小さく畳んだり少し圧縮したりして送る場合があります。ご了承ください。



申し訳ありませんが、評価の悪い方とはお取引しません。



よろしくお願いいたします☆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ラウンジドレス

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