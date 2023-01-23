『Two notes Torpedo C.A.B. M+【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 19時 34分に出品され03月31日 19時 34分に終了予定です。即決価格は12,150円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 主に宅録用に使用していたため、目立った傷、汚れはありません。

動作確認済みです。

箱、ACアダプタ、説明書付き。



製品登録解除済み

初期化済み



以下、公式サイトより引用

Torpedo C.A.B. M+ は、片手に載るほど小型なペダルサイズのスピーカー・シミュレーターです。小さなサイズにギターとベース用合わせて32種類のバーチャル・キャビネットを搭載しています。



シミュレートはスピーカー・キャビネットだけでなく、プリ・アンプ｜パワー・アンプ｜マイクも可能です。また、サードパーティ製のIRの読み込みもできます。 更に、EQ｜リバーブ｜オーディオ・エンハンサー｜リバーブ｜ノイズゲート｜チューナーも装備しています。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし