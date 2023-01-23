『新品 トッズ T タイムレス ホーボー バッグ ミディアム【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 15時 18分に出品され03月17日 15時 18分に終了予定です。即決価格は87,996円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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自分で使用するか悩んでいるのでお値下げ不可です。

お色はベージュです。

付属品はタグと保存袋です。





新品ですが、一度人の手に渡っているものですので、完璧を求められる方はご遠慮ください。

すり替え防止のため返品不可です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トッズ

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