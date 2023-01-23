『コードレススティッククリーナー★未使用展示品★三菱電機★日本製【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 13時 53分に出品され03月10日 13時 53分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ミツビシデンキ
美品 スチームファストDX SF-370WHDIR スチームクリーナー
¥ 8580
【新品】ダイソンDyson コードレスハンディークリーナー HH11MHPRO
¥ 11250
Shark EVOPOWER EX スティッククリーナー WV406JGG
¥ 12025
Ethan`さん専用
¥ 22880
【新品】ケルヒャー(KARCHER) モバイルマルチクリーナー OC3
¥ 10878
dysonダイソン Ｖ6コードレスクリーナー
¥ 10855
ダイソンdyson SV07 WH ENT FU
¥ 13900
ケルヒャー 高圧洗浄機 JTK サイレント
¥ 10842
ケルヒャー 高圧洗浄機 K MINI
¥ 11895
ほぼ未使用 ブラーバ 380j アイロボット 床拭きロボット
¥ 11490
おとうた＾＾様専用 Dyson 各種アタッチメントと専用スタンド付き
¥ 7020
Dyson スティッククリーナー 紫 オムニグライド
¥ 11700
KARCHER ケルヒャー 高圧洗浄機用 テラスクリーナー t350
¥ 10920
ケルヒャー マルチクリーナー OC 3 Foldable + シャワーノズル
¥ 12500
未開封 ケルヒャー JTK38 KARCHER 高圧洗浄機
¥ 12350
日立クリーナー かるパック CV-KV70K
¥ 10608
高圧洗浄機 ボッシュUA125
¥ 9620
Shark LC301JBK コードレススティッククリーナー ブルーブラック
¥ 28400
落札価格15000円
249 入札履歴
終了
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