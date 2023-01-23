『FLORIS Zinnia Eau de Toilette【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 18時 56分に出品され03月10日 18時 56分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの歴史】

FLORISはロンドンに本拠を置く高級香水ブランドで、300年以上の歴史を持ち、王室御用達の香水メーカーとして知られています。



【香りの特徴】

Zinniaは、フローラルな香りプラスニュアンスを持つ奥行きのある香りが特徴で、大人の女性らしさを引き立てるエレガントな香水です。日常使いから特別な日まで幅広く対応します。



※総量は100mlです、数回使用したため、少しだけ減っています。



#可能な限り値下げ交渉に応じたいと思っておりますのでコメントください



- ブランド: FLORIS

- 商品名: Zinnia

- タイプ: Eau de Toilette

- 原産国: イギリス

- ボトルデザイン: 四角形のガラスボトル

- キャップ: 金色のキャップ



現在は販売されていません。



10回ほど使用し日の当たらないところで自宅保存していました。



出品前、テストのためスプレーしましたが、香りに変化はないようです。



種類···オードトワレ



容器の形状···スプレー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フローリス