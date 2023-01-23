『マッキントッシュ コート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 18時 56分に出品され03月08日 18時 56分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古になります。



トゥモローランド吉祥寺店で購入しました。



着用回数はそれほど多くないのですが、自宅保管期間が長かったです。

状態を画像でよくご確認の上ご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ マッキントッシュ コート