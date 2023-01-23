『LONGCHAMP ロンシャン 巾着 リュック バックパック ネイビー シボ革【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 15時 28分に出品され03月11日 15時 28分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム



LONGCHAMP

ロンシャン

巾着

リュック

バックパック

デイパック





○素材



シュリンクレザー/シボ革





○購入場所



リサイクルショップ

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

ブランドオークション

大手ECサイト





○カラー



ネイビー/紺





○サイズ



ヨコ(最大):約29センチ



タテ(中央部):約35センチ



マチ:約14センチ



ショルダー長さ(片側):約75センチ

＊上部のリングから下部のリングまで





○状態



若干のスレや薄よごれ、補色跡など

全体的に使用感がありますが

目立つようなダメージはありません◎



状態をご理解の上ご購入ください(^-^)



これからまだまだご使用いただけるアイテムです☺︎





○割引情報



フォロー割ございます！

プロフィールのご確認をお願いいたします。



#LuxuryRoom





○当店は鑑定済みの正規品のみ取り扱っております。



真贋に問題はないと認識しておりますが、万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。



お探しだった方、ぜひいかがでしょうか？☺︎





管理番号A-687 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロンシャン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LONGCHAMP

ロンシャン

巾着

リュック

バックパック

ネイビー

シボ革