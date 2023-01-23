『リンドバーグ LINDBERG メガネ ラウンドメガネ ケース付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 20時 02分に出品され03月18日 20時 02分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 LINDBERG リンドバーグ



AT NOW 6541 c19/10 46φ

2019年5月購入





日常はコンタクトのため、使用頻度は高くありません。



レンズはHOYAシンクロフィールド1.6

遠近

UVカット 無色



ラウンド型のレンズ



ネジがないので、歪みにくく、調整頻度が少ないメリットがありました



新しくメガネを作ったので、こちらは今後使用の予定ありません



便利なケース付き

専用のケースが付属しており、持ち運びや保管が簡単です。外出時にも安心して持ち運べます



- レンズの形状: ラウンド

- 付属品: ケース

- レンズの状態: クリア



当時 フレーム 52920円

レンズ 45360円



https://strut-shop.com/smp/item/S-0658.html



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>健康用品>>>メガネ・老眼鏡 商品の状態: 目立った傷や汚れなし