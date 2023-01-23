『美品 イビサ オールレザー リュック 花柄 グラデーション ブラウン アップリケ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 00時 20分に出品され04月07日 00時 20分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イビサの本革バックパックです。

卵型の丸い形のリュックがかわいいです。フラワーのアップリケ付きでグラデーションになっています。

本革オールレザーで背中側に出し入れのジップがあります。

カラーは、ブラウンとブラックのツートンです。



【ブランド】

イビサ



【実寸】

たて34㎝

よこ36㎝

まち8㎝

開口25㎝

ショルダー74㎝〜



【商品の状態】

使用状況 :usedです。あまり使用感なく美品です。



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【その他】

他にも古着好きの方向けの品物を出品しています。是非のぞいていってください。

素人検品ですので、見落としはご了承ください。

コンパクトにして発送します。到着後早めに開封して形を整えてください。



【購入先】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

（AACD）

鑑定済み商品です。



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カラー···ブラウン



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イビサ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

イビサ

オールレザー

リュック

花柄

グラデーション

ブラウン

アップリケ