『❤️24冬新作 新品♡ SelfPortrait 切替ロングワンピース♡ A96【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 00時 37分に出品され03月17日 00時 37分に終了予定です。即決価格は17,842円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★ #SelfPortrait_Sally ☆



♡セルフポートレイト、正規輸入品、新品♡



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★ブランドタグ、品質タグ、専用袋☆



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サイズ uk 4、6、8、10、12。品薄です！



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◆なるべく迅速に対応してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。



◆折り畳んで発送しますので、シワが多少付きます。シワを理由の返品が受付ません、ご了承ください。



◆他にも色々洋服を出品中なので、良かったらご覧ください。



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★ #SelfPortrait_Sally ☆



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切替ロングワンピース♡ A96