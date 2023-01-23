『COACH スヌーピーコラボバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 12時 13分に出品され03月04日 12時 13分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COACH スヌーピーとのコラボバッグです。



ほとんど使用していない状態ですが、

表面に傷があります。

色:ブラック

素材:レザー

仕様:ファスナー開閉タイプ。中にオープンポケット2つ、ファスナーポケット1つあります。



発送については、

仕事上の関係で少しお時間を頂くかもしれません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACH

スヌーピーコラボバッグ