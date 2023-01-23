『定価14万円★クロコダイル×Sカーフ 牛 2wayショルダーバッグ トートバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 23時 14分に出品され03月29日 23時 14分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前百貨店で購入しましたが使用せず

倉庫保管していました。その為若干の型崩れ等はあります。



写真10枚目 持ち手右側にマジックのインクが少しついています。



おおよその寸法は写真に記載しております



ほぼ未使用品ですが神経質な方はご遠慮ください。

ノンクレームノンリターンでお願い致します



クロコダイル 革製品



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 定価14万円★クロコダイル×Sカーフ 牛 2wayショルダーバッグ トートバッグ