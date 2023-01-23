『［鑑定済］プリマクラッセ 4点セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 12時 06分に出品され03月20日 12時 06分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プリマクラッセのバッグ4点セットです。



① ボストンバッグ



縦：約23cm

横：約36cm

奥行：約13cm

ハンドル：約28cm





② ビジネスクラッチバッグ



縱16cm

横24cm

マチ5cm



③ 2WAYバッグ



縦：32cm

横：26cm

奥行：18cm



④ 地図柄ハンドバッグ



横幅29cm

高さ18cm

マチ14cm



状態はそれぞれ写真をご確認ください。

どれもまだまだ使えるお品物です。



あくまで中古品です。状態は写真をよくご確認ください。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。



[73E15000] 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: プリマクラッセ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ［鑑定済］プリマクラッセ 4点セット