『iRobot Braava jet ロボット掃除機 本体 パット7枚付き【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 20時 06分に出品され04月22日 20時 06分に終了予定です。即決価格は7,472円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能クリーニング】

Braava jetは、特に硬い床面を効率的に掃除するために設計されています。水拭き機能により、頑固な汚れも簡単に除去できます。



【コンパクトなデザイン】

このロボット掃除機は、狭いスペースにもフィットするコンパクトなサイズです。家具の下や隙間もスムーズに移動し、隅々まで掃除が可能です。



【簡単操作】

CLEANボタンを押すだけで、すぐに掃除を開始できます。シンプルな操作性で、誰でも手軽に使用できます。



- ブランド: iRobot

- モデル名: Braava jet

- 色: ホワイト

- 操作ボタン: CLEANボタン

- 形状: 正方形

- 付属品: 充電ドック



動作確認済み



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アイロボット