『【最終値下げ】未使用 COACH トートバッグ ショルダーバック ロゴ【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 01時 14分に出品され04月27日 01時 14分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます(*^^*)



・母か去年購入したのですが、1度も使用しないまま保管していました(^_^;)



・タグや袋、箱等の付属品はありません！



・A4サイズが収納でき、沢山荷物が入るので通勤や通学にもオススメです❣



・キレイ目なデザインで女性らしく高級感あります♪



・普段使いから記念日など幅広くご使用いただけます❥



・カラーも落ち着いたベージュ×ブラックで、洋服にも合わせやすく◎



・楽天定価¥17,800



・この機会にお得にいかがでしょうか？





【ブランドの魅力】

COACHは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このショルダーバッグは、その象徴的なロゴが施されており、スタイルを引き立てます。



【素材とデザイン】

キャンバスとレザーの組み合わせにより、耐久性とエレガンスを兼ね備えています。ベージュとブラックの配色は、さまざまなコーディネートにマッチします。



【使い勝手】

長めのストラップは、肩にかけやすく、日常使いに最適です。大きめのサイズ感で、収納力も抜群です。



- ブランド: COACH

- 色: ベージュ/ブラック

- 素材: キャンバス/レザー

- デザイン: ロゴ入り

- ストラップの長さ: 長め



■サイズや仕様はお写真19枚目参照でお願い致します!!



■状態:目立った傷や汚れなし

・金の丸い金具部分にあまり目立ちませんが、傷あります（お写真14.15.16枚目参照）

・底に小さな汚れあります（お写真17枚目参照）



内外共に目立つダメージや汚れなく美品です❣



素人出品なので、見逃しの傷や汚れなどご理解いただける方のご購入をよろしくお願い致します！



発送は丁寧にできるだけ傷やシワにならないように梱包するように致します!!





#COACH

#コーチ

#レディース

#トートバッグ

#ショルダーバック

#A4

#大容量

#大きい

#キャンバス

#エレガント

#きれいめ

#レザー

#耐久性

#ベージュ

#オシャレ

#ブラック

#ロゴ

#ファスナー

#記念日

#卒業式

#入学式

#プレゼント

#お祝い 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【最終値下げ】未使用

COACH



トートバッグ

ショルダーバック



ロゴ